– Slapp fri, ranet drosjesjåfør

En 18 år gammel mann som søndag stakk av med kassen fra 7-Eleven i Krinkelkroken i Bergen sentrum, fremstilles i dag for varetektsfengsling, skriver BT. Han er siktet for tyveriet og vold mot politiet under pågripelsen, og i tillegg tyveriforsøk fra en bar, trusler mot en togkonduktør og ran av en drosjesjåfør etter at han ble sluppet fri etter 7-Eleven-tyveriet.