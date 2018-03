– Sjekket munn og hendene

Moren forklarer i retten at toåringen kom inn i stuen med et brett av Lar-tablettene til faren. – Da tok jeg tablettene umiddelbart fra gutten og sjekket både munnen og hendene hans. Hadde jeg funnet noe, ville jeg ringt til legevakten med en gang. Vi så ingen tegn til at noe var feil frem til vi la ham for kvelden.