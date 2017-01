– Ren krig på politihuset

I et intervju med VG sier tidligere HMS-rådgiver og varsler Per Terje Engedal at Hordaland politidistrikt var preget av «ukultur og en vanvittig kunnskapsmangel». – Konfliktnivået var i perioder så høyt at det var ren krig på huset, sier han. Tidligere politimester Geir Gudmundsen sier Engedals kritikk har vært offentlig kjent siden 2014, og for det meste er nyansert og imøtegått i «Wiersholm 2-rapporten».