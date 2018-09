– Ravet rundt med balltre

Klokken 03.30 natt til mandag ble politiet oppringt av beboere i Harald Skjolds veg i Fana. – Det var en kar som ravet rundt i gatene med et balltre, slo rundt seg på stolper og gjerder, og virket helt ute, forteller operasjonsleder Dag Olav Sætre. Da politiet kom frem, fremsto den 26 år gamle mannen som ruset, og skal ha oppført seg aggressivt mot politiet. – Han er anmeldt for å forulempe offentlig tjenestemann og ordensforstyrrelse. Nå sitter han i kjelleren her, og vil bli avhørt i løpet av formiddagen, sier Sætre.