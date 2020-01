– Problem at klasselister er opne

Skulebyråd Linn Kristin Engø (Ap) poengterer at foreldre utan foreldeansvar har rett på informasjon om kor barna går på skulen, med mindre det blir gjort ei vurdering av at dette medfører ein risiko.. I avviket i Bergen fekk foreldre utan foreldreansvar denne informasjonen automatisk. – Eg meiner det er eit politisk problem at klasselister er offentleg informasjon. Dersom nokon søker innsyn om klasselister, har me i utgangspunktet ikkje høve til å avslå kravet, med unntak av for elevar som bur på hemmelege adresse eller i institusjon, seier Engø.