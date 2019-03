– Politiet vurderer å åpne grav

I forrige uke søkte politiet på Øvsttun gravplass i Bergen for å finne spor etter Trine Frantzen, som forsvant for 15 år siden. Tolv graver fra tiden rundt 31-åringens forsvinning ble sjekket med 3D-skanner. Nå skriver BT at politiet fant noe de ønsker å undersøke nærmere, og vurderer å åpne en av gravene.