– Partiene vegrer seg for å kaste ut politikere som trakasserer

– Det er viktig å få diskutert #metoo-kampanjen, også i politisk sammenheng. Mitt mål er å få frem at dette også gjelder i politikken, og at maktstrukturene gjør det vanskelig å ta det opp, sier Sara Berge Økland til NRK.

Økland var en fremadstormende, ung Frp-er som tidlig fikk viktige verv i Hordaland og Bergen.

Men i 2016 meldte hun seg ut og gikk til Høyre. De senere dagene har hun selv røpet at en del av årsaken til at hun byttet parti, var trakassering. Hun opplevde at hun ikke ble tatt på alvor av sitt gamle parti.

Stortingsrepresentanter

I Politisk kvarter tirsdag morgen fortalte Else-May Botten (Ap), Jette Christensen (Ap) og Økland om sine erfaringer med seksuell trakassering i politikken.

– Historiene er knyttet til stortingsrepresentanter. I det ene tilfellet fikk jeg en hånd på rumpen og ble spurt om jeg forsto hva som skulle til for å bli stortingsrepresentant eller komme høyere på valglisten, fortalte Økland i Politisk kvarter.

– I et annet tilfelle, på talerstolen i et fylkesårsmøte, ble jeg oppfordret om å stille opp lettkledd i VG og snakke om seksuelle preferanser for på den måten å gjøre et godt valg, sa hun.

Frp og den aktuelle politikeren har i flere intervju sagt at han mente det på en «fleipete måte» og at det ikke var ment bokstavelig.

Har hørt om flere

Hun har fått flere henvendelser, både fra yngre og eldre kvinnelige politikere, som har liknende historier.

– Det var neppe verken bedre eller verre før. Partiene må ta personer som varsler, på alvor, sier Økland.

Hun tror mange ikke vil stå frem med eget navn fordi de ikke vil bidra til negativ oppmerksomhet om eget parti.

– Slikt blir man veldig upopulær av. Jeg har ingenting å tape, for jeg har meldt meg ut av Frp.

Å få slutt på trakassering i politikken er vanskeligere enn i næringslivet, mener hun.

– Vi politikere er sjelden beskyttet av for eksempel arbeidsmiljøloven. vi har ikke en arbeidsgiver som kan beskytte oss. Ja, det er mulig å ekskludere medlemmer, men det skal mye til. Man kan ikke bare kaste noen ut av Stortinget, sier Økland.

– Finnes mer alvorlige ting

Partiene trenger derfor et etisk regelverk som ikke bare er kopiert fra arbeidslivet eller ideelle organisasjoner, mener Økland, som sier hun forsøkte å ta historien fra fylkesårsmøtet opp internt i Frp.

– Vi tok det opp med den aktuelle personen at man skal være forsiktig med hvordan man uttaler seg, og at man må veie sine ord når man er i interne og eksterne fora fordi ting kan for oppfattes forskjellig og misforstås, sa lederen i Frps organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad, til Bergens Tidende.

Han la til:

– Det finnes langt mer alvorlige ting menn gjør med unge kvinner i politikken enn en slik bemerkning.

FØLGER OPP: Lederen for Frps organisasjonsutvalg, Helge André Njåstad, mener at partiet tar alle saker om trakassering seriøst. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Jeg er enig i at det finnes alvorligere ting enn dette. Men reaksjonen fra Njåstad viser likevel litt av holdningen jeg ble møtt med. Dette ble det ikke tatt tak i, svarer Økland.

Njåstad sitter i budsjettforhandlinger og svarer NRK kort på SMS:

«Både små og store ting blir tatt på alvor. Frp vegrer seg ikke for å følge opp saker, noe historien viser har skjedd, uten at jeg vil rippe opp i de sakene.»

Økland håper at hun ved å stå frem kan få noen menn til å besinne seg.

– Jeg er ikke tilhenger av en gapestokk og har valgt ikke å navngi politikerne. Men menn som leser om seg selv, også om det er anonymisert, håper jeg vil tenke seg om en gang til og kanskje ikke gjøre slikt i fremtiden.