– Panelomn sette madrass i fyr

Brannvesenet driv no utlufting i Landåsveien. Ein restverdibil frå Arna brannstasjon er på veg for å redda ut gjenstander frå røyken. Det er uvisst kor mange som måtte evakuera. Vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen opplyser at brannen starta i ei madrass. – Det er truleg ein panelomn som har sett fyr på madrassa.