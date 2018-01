I går skrev NRK om en drosje som raste forbi på rødt lys ved et gangfelt rett ved Kaland skole i Bergen.

Hendelsen fant sted midt i skoletiden ca. klokken 09.30 torsdag formiddag. Det var flere barn som stod og ventet på grønt lys ved gangfeltet.

ØNSKER FORANDRING: Leder i FAU ved Kaland skole, Jan Børge Sagmo vil at kommunen skal ta grep for å bedre trafikksituasjonen rett ved skolen. Foto: Arne Frank Solheim

Leder i FAU ved Kaland skole, Jan Børge Sagmo, reagerer sterkt på råkjøringen.

– Dette er hverdagen til barna våre hver eneste dag. Barn er opplært til å vente på grønt lys, og da krysser de selvsagt veien. Det skal ikke være slik at de skal måtte ta stilling til at biler ikke holder trafikkreglene, sier Sagmo.

– Han foretar en bevisst handling

Det er ikke per nå identifisert hvilket taxiselskap sjåføren er ansatt ved. NRK har snakket med Norgestaxi, som undersøker om det kan ha vært en av deres biler.

Erik Espeland i Norgestaxi uttalte tidligere i dag at de har vært i kontakt med politiet, og jobber sammen med dem for å finne ut av hvordan de skal løse saken.

– I verste fall vil sjåføren kunne bli fratatt sertifikatet, og ikke få lov til å kjøre taxi lenger. Så er det opp til politiet å bestemme om førerkortet blir beslaglagt, sier Espeland.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med Espeland og få avkreftet eller bekreftet hvorvidt sjåføren var ansatt hos dem.

RÅKJØRING: Her kjører taxien over doble sperrelinjer, på rødt lys. Du trenger javascript for å se video. RÅKJØRING: Her kjører taxien over doble sperrelinjer, på rødt lys.

Nestleder i Norges Taxiforbund, Arve Halvorsen, mener dette er en svært alvorlig episode, og reagerer på at sjåføren ser ut til å ha handlet med overlegg.

GROVT: Arve Halvorsen, nestleder i Norges Taxiforbund sier kjøringen er noe av det groveste han har sett fra en taxisjåfør.

– Dette er noe av det groveste jeg har sett av en taxi, jeg har ikke opplevd noe som kan sammenlignes. Han foretar en bevisst handling når han krysser doble sperrelinjer og kjører på rødt, sier Halvorsen.

Regner med sjåføren blir identifisert

Halvorsen mener at det skal være lett for et taxiselskap å finne ut av om de hadde en bil på Kaland på det aktuelle tidspunktet.

– De fleste taxiselskaper med moderne systemer kan finne ut av dette hvis taxien blir identifisert. Hvis man identifiseres vil jeg tro politiet er interessert i saken. Fra taxiselskapet sin side regner jeg med sjåføren blir avskjediget, sier han.

Han legger til at det er trist at slikt skjer.

– Vi er profesjonelle, og skal ikke oppføre oss slik, sier Halvorsen.

Rektor ved Kaland skole, Rune Kristiansen, håper at fartsgrensen utenfor skolen kan settes ned fra 60 til 40.

REAGERER: Rektor ved Kaland barneskole, Rune Kristiansen, reagerer på taxisjåførens råkjøring. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Det er helt nødvendig for å få en endring i kjøremønsteret. Det er ikke uvanlig at vi ser råkjøring her, sier Kristiansen.

Sagmo i FAU sier de vil sende brev til kommunen, hvor de vil be dem redegjøre for hvilke tiltak som kan settes i verk ved skolen.