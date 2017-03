– Mulig å fremskynde E16-utbygging

Nestleder i Venstre, Terje Breivik fra Hordaland, åpner overfor BT for at det er mulig å snu utsettelsen av utbedring av E16 Bergen-Voss, og likevel få byggestart i 2021. – Så lenge ikke Stortinget har gjort et formelt vedtak, så er det selvsagt håp, sier han. Knut Arild Hareide uttalte lørdag til Hordaland KrFs årsmøte at han derfra tar «med seg en ordre» om raskere utbygging.