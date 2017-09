– Mistanken er styrket

Politiet vurderer å fremstille tre av de siktede for varetektsfengsling torsdag eller fredag. Seks personer ble pågrepet i en storaksjon onsdag morgen. – Vi mener mistanken mot de siktede er styrket, og er av den oppfatning at det foreligger bevisforspillelsesfare i alle fall for tre av de siktede. De vil bli vurdert fremstilt for varetektsfengsling enten torsdag eller fredag, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.