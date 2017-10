– Mistanke om høg fart

Politiet trur bilen som hamna i ein fjellvegg på Osterøy i dag, hadde stor fart før ulukka. Innsatsleiar John-Endre Skeie, seier til Bygdanytt at bilen har kjørt inn i ein mur to gongar før den stoppa i fjellet. – Vi mistenkjer høg fart. Det skal gjerast undersøkingar på staden for å finna ut meir, sier Skeie.