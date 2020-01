– Melding om kniv og slagsmål

Polititet fekk klokka 16.01 melding om ein gjeng på rundt 20 ungdomar som var i ferd med å barka saman ved Fysak-senteret på Slettebakken. Innringaren skal ha observert kniv på ein av dei involverte. – To personar slåst då me kom fram, men alle spreidde seg og stakk. Me køyrer litt i området, seier operasjonsleiar Per Algerøy i politeit.