– Me lurte Hordaland

For første gang kritiserer ein fylkespolitikar i Sogn og Fjordane sitt eige fylke for å ha lurt Hordaland under forhandlingane om sammenslåing til eitt fylke, skriv BT. Frank Willy Djuvik (Frp) kallar det juridisk spissfindig då milliardverdiar i Sogn og Fjordane Energi vart «halde skjult» for hordalandspolitikarane.