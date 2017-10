– Masseslagsmål i Bergen sentrum

Politiet fikk i 03-tiden meldinger om slagsmål med et titalls personer involvert flere steder i Bergen sentrum, ved Zachen, på Torget og Torgallmenningen. – De flyttet seg frem og tilbake, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord. En rekke politipatruljer og to ambulanser rykket ut. Politifolkene måtte løpe etter flere av de involverte, og dem de klarte å innhente var svært lite snakkesalige, opplyser Rebnord. To personer ble sendt til legevakten, og en mann i 20-årene ble anmeldt.