– Lege skreiv falske sjukemeldingar

Ein fastlege i Bergen er pågripen og sikta for grov korrupsjon. Politiet meiner at han har teke betalt for å skrive falske sjukemeldingar, skriv BA. Mannen i 50-åra vart arrestert på tysdag, og vert framstilt for varetektsfengsling torsdag ettermiddag. Det er førebels ikkje kjend kor stort omfang saka har.