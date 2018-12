– La damene fyre opp fyrverkeriet

I fjor ble det meldt om 43 personskader og ni øyeskader etter fyrverkeribruk på nyttårsaften. Tre av øyeskadene var alvorlige, og en av de uheldige måtte fjerne øyet.

Ingenting tyder på at det blir annerledes denne gangen.

– Slutt å tenke «det skjer ikke meg»

– På tirsdag sitter det noen og angrer bittert på at de ikke tok på seg beskyttelsesbriller. De vil få livet sitt snudd på hodet i løpet av ett sekund, sier den erfarne overlegen ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

– Hvorfor skjer det igjen år etter år, på tross av alle advarsler?

– Fordi folk tenker at «det ikke skjer meg». Men det gjør det av og til.

Unge menn mest utsatt

Med «folk» mener han menn. Mest unge menn. Med høy promille i ulykkesøyeblikket.

– Unge fulle menn er mest utsatt. De føler seg uovervinnelige og blir overmodige når de er beruset. Å holde på med eksplosiver når man har promille, er en utrolig dårlig kombinasjon. Dømmekraften går ut når promillen går opp, sier Bull.

– Hvor ofte blir kvinner skadd fordi de selv skyter opp fyrverkeri?

– Det har jeg aldri opplevd. Det skjer ikke.

UFORSIKTIGE: – Menn blir overmodige og tror de er uovervinnelige, mener øyelegen. Her fra oppskytning av et effektbatteri. Foto: Shutterstock/Tryg Forsikring

– Kvinner følger reglene

Tidligere har Nils Bull innstendig bedt folk om å holde seg edru når de skal skyte opp fyrverkeri, eller å la én festdeltaker holde seg unna alkohol for å ta hånd om eksplosivene.

Nå lanserer overlegen en annen løsning som han er sikker på ville fått skadetallet drastisk ned.

– La damene få ansvaret for fyrverkeriet. De følger reglene og gjør det på en forsvarlig måte. Det hadde vært en flott løsning, sier Bull.

Trygg oppskyting av fyrverkeri Ekspandér faktaboks Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadd

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Hold god avstand fra oppskytingen

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. (Kilde: Norsk brannvernforening)

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser derimot at antall skadde kvinner øker. Forrige nyttårsaften utgjorde kvinner 37 prosent av de skadde.

Mange av disse var tilskuere til oppskytning av fyrverkeriet. Ifølge øyelege Bull utgjør tilskuere en tredjedel av de som blir skadd.

STYREPINNE-FORBUD: Siden 2008 har det vært forbudt for private å bruke raketter med styrepinne. Her fra det offentlige fyrverkeriet i Bergen nyttårsaften i fjor. Foto: NRK / Stian Sørum Røkenes

Forsikringsselskap: – Positiv utvikling

23 prosent av de skadde var under 18 år, selv om det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri.

– Det er dystre tall, men vi opplever også en positiv utvikling i at antall skadde er mindre enn for kun få år siden. Flere og flere virker å ta sikkerheten på alvor, sier kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, Torbjørn Brandeggen.

Flest ulykker skjedde i fjor i Hordaland og Østfold, men ifølge Bull var det tilfeldig.

– Vi har statistikk på øyeskadene for 13 år tilbake, og de er spredt over hele landet. Det er ingenting som tyder på at folk er mer uforsiktige i disse fylkene enn i de andre, sier overlegen.