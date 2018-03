– Kunne ikke tatt seg inn i skapet

Spørsmålet i retten er hvordan toåringen fikk tak i Lar-tablettene som tok livet hans. Faren forklarer i retten at han vanligvis hadde tablettene i et skap over komfyren. – Her kunne han ikke nå tablettene, selv om han sto på komfyren. Viften over ville gjort det umulig for ham å nå opp.