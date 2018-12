– Kraftpengar kunne tent Hordaland

– Kraftmilliardane frå Sogn og Fjordane kunne tent innbyggarane både der og i Hordaland i fleire tiår, seier Terje Søviknes, FrPs fylkesordførarkandidat for det sammenslegne Vestland fylke. Han reagerer på at Sogn og Fjordane fylkesting vil gi kraftaksjar verd opptil 2,5 milliardar kroner til sine eigne kommunar for å sikra at verdiane blir brukt der.