– Kommer neppe til Brækhus-kampen

Norges Idrettsforbund (NIF) sier til BA at de ikke er invitert og neppe vil ha representanter til stede under Cecilia Brækhus' boksekamp mot Erica Farias i Bergen 9. juni. – Vi er ikke motstandere av proffboksing. Vi er motstandere av dårlig sikkerhet. For oss handler det om helse, sikkerhet og etikk, sier visepresident Oddvar Johan Jensen.