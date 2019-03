– Klink is på E16

Ein innringar melder at det er glatt på E16 mellom Dale og Voss onsdag morgon. – Det er klink is her, seier han. Vegtrafikksentralen har fått fleire meldingar frå Dale og deler av E16. – Også bergensområdet har hatt glatte vegar i morgontimane. Alle strøbilar er i aksjon, og det har roa seg med klager, så ser ut som ting byrjar å ordna seg, seier trafikkoperatør Eirk Rystad Skånøy.