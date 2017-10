– Kjørte på bil med vilje

Politiet rykket litt etter klokken 23 tirsdag kveld ut til Myrdalsskogen i Åsane etter melding om en kollisjon mellom to biler. – Det fremsto i utgangspunktet som et mindre trafikkuhell, men det er mistanke om at påkjørselen skjedde med vilje. Det var noe uoppgjort mellom dem som satt i bilene, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord. Det skal ha oppstått en krangel da noen ville hente en bil de mente ikke tilhørte personen den sto på eiendommen til. Ingen ble skadet, men en mann midten av 20-årene er satt i varetekt, blant annet under mistanke for ruspåvirket kjøring.