– Kjørte feil vei i rundkjøringen

En person er fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus etter en ulykke i Tysnes. Politiet vet ikke skadeomfanget til personen, men opplyser at de to andre involvert i ulykken fremstår som uskadet. Ulykken skjedde ifølge vitneforklaringer da en bil kjørte feil vei i en rundkjøring. – Vi har inndratt førerkortet til vedkommende, som vi mistenker har skylden for ulykken. Det blir opprettet sak, sier operasjonsleder Lars Geitle.