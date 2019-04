– Kitere hopper foran brøytebiler

Kitere er blitt et så stort problem for brøytemannskapene på rv. 7 over Hardangervidda at Vegvesenet nå ser seg nødt til å gå ut med en advarsel. – Det er et økende problem at kitere oppholder seg svært nær veien. En del hopper over veien, noen rett foran brøytebilene. Det kan være svært farlig både for dem selv, brøytebilen og andre trafikanter, sier byggeleder Åsmund Andersen Sekse i Vegvesenet til NRK. Nå har de bestemt seg for å avbryte brøytingen og stenge veien når slike ting skjer. – Vi har bestemt oss for å stenge veien hvis vi opplever situasjoner med kitere nær brøytebilene, sier Sekse.