– Jobber for byggestart i 2021

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøkte søndag Dale sammen med partikollegaene Helge André Njåstad og Gustav Bahus. Ifølge leder i Vaksdal Frp, Boris Groth, var Solvik-Olsens budskap at regjeringen fortsatt jobber for byggestart på E16/Bergensbanen Arna-Stanghelle i 2021. – Solvik-Olsen sa han jobber for K5 innen 2021, men at det fortsatt er en jobb å gjøre med høye kostnader og behov for reguleringsplaner, skriver Groth i en e-post til NRK.