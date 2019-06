– Jeg tror alle som har barn selv kan forestille seg hvor tragisk denne saken er, sier Kjetil Ottesen.

Han skal i dag møte foreldrene til ettåringen på Askøy som man mistenker har dødd av bakterier fra drikkevannet. Politiet har bedt om at de pårørende får oppnevnt ham som bistandsadvokat.

– Dette er en spesiell sak, begrunner politiadvokat Cathrine Krohn.

Ottesen sier han går inn i saken med en holdning om at dødsfallet ikke nødvendigvis skyldes drikkevannet.

– Dette er rent rutinemessig etterforsket som et mistenkelig dødsfall, og det er viktig at man holder alle muligheter åpne. Det er godt mulig at det er vannet på Askøy som er årsaken, men man skal ikke låse seg i ett spor for tidlig, sier Ottesen.

POLITIADVOKAT: Cathrine Krohn. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Venter på obduksjonsrapport

Gutten skal ifølge kommunen ha hatt en tarminfeksjon, men politiadvokat Krohn vil ikke kommentere dette før den endelige obduksjonsrapporten er klar. Rapporten fra Gades Institutt kommer trolig i slutten av uken.

– Før vi har en dødsårsak, kan vi ikke konkludere eller låse oss til en teori, sier Krohn.

Hun sier politiet har kontakt med dem som har vært i kontakt med barnet, for å danne seg en oversikt over hendelsesforløpet, men vil ikke kommentere hva de har fortalt.

– Dette er en tragedie for de pårørende, sier Krohn.

Politiadvokaten sier det ikke er naturlig å kommentere eventuell straffeforfølgelse i saken, siden årsakssammenhengen foreløpig ikke er fastslått, men viser til at politiet har opprettet en egen sak på vannkvaliteten.

Mandag sa politiadvokat Trygve Ritland, som har den saken, at de avventer videre arbeid til Mattilsynet har konkludert.

