– Isete og glatt på Haukeli

Klink is på E134 gjorde at eit vogntog lasta med 30 tonn sink fekk problem opp Austmannalia i dag. Vogntoget sperra vegen ei stund. Bilbergar fekk lagt nye kjettingar på vogntoget, og drog det opp bakken. – Vinden i området har gjort vegen veldig isete og glatt, fortel Ove Turtveit i Røldal Bilberging. Det stemmer ikkje at vogntoget hadde sommardekk, slik NRK fekk opplyst tidlegare i dag.