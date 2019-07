– Ingen skadd i raset

Politiet opplyser at ingen personer er kommet til skade etter at det falt ned stein i Vallaviktunnelen. – Vi har vært gjennom tunnelen og det er ingen biler eller folk der. Det ble først meldt at en bil hadde kjørt inn i raset, så det kan være at noen har vært borti og så kjørt ut igjen, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest polidististrikt. Vegvesenets entreprenær er på stedet og er i gang med opprydningen.