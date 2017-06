– Ikkje drikk vatn frå springen

300 kundar i Austevoll blir åtvara mot å drikka vatn frå springen, skriv BT. Driftsforstyrringar i reinseanlegget gjer at det er ein viss fare for at det er kome bakterielt vatn inn i anlegget. Folk bør heller ikkje drikka kokt vatn, ifølge Austevoll Vatn og Avløp SA.