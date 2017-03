– Ikke inhabil i Drevland-saken

Riksadvokaten slår fast at førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland ikke var inhabil da han henla cruise-saken. Advokat Bengt Erik Waldow klaget fordi Stolt-Nielsen var den som i 2015 henla undersøkelsessaken, fordi han er broren til Ragnhild Stolt-Nielsen, byrådsleder under Drevlands ordførerperiode, og fordi han i et BT-intervju ifølge Waldow insinuerte at det var politiske grunner til gjenopptakelsen. Riksadvokatens vedtak kan ikke påklages.