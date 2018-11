– Ikke et dypt planleggingsarbeid

– Å si at vi har gjort et dypt planleggingsarbeid, blir feil, sier Yngve Skoglund. Han påpeker at de ti stålvaierne er sterke nok til å sikre fregatten hvis det lå på et horisontalt plan. – Det var en usikkerhet om vaierne var sterke nok når fregatten ligger i en skråning.