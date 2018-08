– Hus totalskadd etter brann

Ein einebustad stod onsdag kveld i full fyr i Ytra Arna. Brannen blei varsla via vaktselskap kl 22.42. Først like over midnatt blei brannen meldt sløkt. – Flammane stod ut vindauge og spreidde seg vidare. Huset er truleg å ansjå som totalskadd, seier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen. Det var ingen heime då brannen braut ut.