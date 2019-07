– Hund dumpet for å dø

Politiet tror funnet av et hundelik med kjetting rundt halsen på Garnes er et hundedrap, skriver BygdaNytt. Torsdag ble hunden funnet død ved den gamle fergekaien på Garnes. Det skal ha vært et lodd i andre enden av kjettingen. Hunden skal også ha hatt en kanyle hengende fast i et sår.