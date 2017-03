– Hun sa «tenk på ungene». Da stakk jeg henne siste gang

Mannen (42) som har erkjent å ha drept sin ekskone Trude Brenna Aasen (38) forklarer seg torsdag ettermiddag i Bergen tingrett.

42-åringen forteller at de to ble sammen i 1992. De fikk to barn og ett barnebarn før Aasen gikk fra ham høsten 2015. To måneder før drapet, som skjedde 24. april 2016, fikk han separasjonspapirene i posten.

42-åringen forklarer at han solgte sine egne eiendeler for å finansiere nye møbler til Aasen, som hadde flyttet i ny leilighet sammen med datteren, mens sønnen bodde igjen i huset med ham.

– Der bodde vi frem til den fatale søndagen 24. april, sier 42-åringen.

DRAPSVÅPENET: En 32 cm lang kjøkkenkniv. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Det gikk en kule varmt

Aasens eksmann forklarer at økonomiske problemer knyttet til et banklån og et gårdsbruk de to eide sammen, og Aasens manglende forståelse av disse, gjorde ham forbannet i dagene før drapet.

Aasen mente gårdsbruket ikke måtte selges, fordi sønnen ønsket å overta det. 42-åringen forklarer at han ikke hadde råd til å bli sittende med det, og at han fikk nei av banken til å ha lånet alene.

– Jeg følte meg skvist opp i et hjørne. Jeg hadde huset, gården, gjelden og alt arbeidet. Jeg syntes kanskje hun slapp litt billig unna, og at hun burde engasjere seg litt mer, sier 42-åringen.

To dager før drapet fikk han avslag fra kartverket på en tinglysningssøknad. Dermed fryktet han at han måtte flytte til Masfjorden, noe han ikke ønsket.

– Det gikk vel en kule varmt, med at «dette blir nok ikke så lett», forklarer 42-åringen.

I tillegg hadde 42-åringen på dette tidspunktet funnet ut at Aasen hadde fått en ny kjæreste.

– Jeg var fullstendig oppløst i tårer, for ingenting var som før i mine øyne, sier han om en telefonsamtale han hadde med ekskonen om hennes nye kjæreste.

42-åringen virker tydelig og nokså fattet når han svarer på dommerens og etter hvert aktorens spørsmål.

– Jeg følte veldig på sinne, men var ikke veldig sjalu, sier han på aktor Benedikte Høgseths spørsmål om hvordan han reagerte på at eksen hadde funnet en annen.

Ville lure eksen for penger

42-åringen sier han ville ta hevn på eksen ved å få henne til å signere på et verdiløst skjøte på eiendommen i Masfjorden.

– Etter at hun har signert, skriver jeg på null i kjøpesum. Det var liksom en del av hevnen min, å lure henne for 375.000 kroner. Men jeg fikk jo det i retur, forklarer han.

Ni dager etter signeringen som fant sted i Aasens nye leilighet, og to dager etter avslaget fra kartverket, skjer drapet.

42-åringen forklarer at han om formiddagen søndag 24. april sendte tekstmelding til henne og skrev at han ville snakke med henne om papirene og de økonomiske problemene.

FORSVARER: Per Magne Kristiansen. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg går og henter kniven

Klokken 17.20 fikk han svaret «Er du hjemme?», forteller han.

– Jeg svarer ja. Så får jeg en ny melding: «Er der om fem minutter». Da går jeg og henter kniven.

– Hvorfor henter du kniven, spør tingrettsdommer Håkon Rastum.

– Det blir for dumt å prøve å vri seg ut av det. Jeg ville snakke, men det gikk forferdelig galt. Men jeg er jo ikke dummere enn at jeg skjønner at når jeg hentet den kniven ... Jeg tenkte nå er livet over, hvis du ikke nå våkner og skjønner dette, svarer 42-åringen.

– Hadde du tanker om å drepe henne, spør Rastum.

– Ja, hvis hun ikke nå ville våkne, så ja, i utgangspunktet hadde jeg jo det. Jeg vet at jeg kan bruke kniven. Men hadde ikke den samtalen gått så galt som den gjorde, er det ikke sikkert den kniven hadde kommet frem.

AKTOR: Benedikte Høgseth. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Hadde med seg kniven ut i bilen

I 17.30-tiden kom Aasen i bil til deres tidligere felles bolig, og 42-åringen gikk ut av huset og satte seg inn i passasjersetet. Han forklarer at samtalen med ekskonen utviklet seg til en krangel, der Aasen skrek.

– Trude var aldri sint, men da var hun illsint. Jeg ble enda sintere. Papirene som lå på låret mitt flytter på seg, og under der ligger kniven. Trude begynner å skrike. Så stikker jeg, sier 42-åringen, før han viser retten hvordan han bevegde armen under stikket.

Han forklarer videre hvordan hun kjempet imot og fikk åpnet bildøren. Før hun etter noen minutters kamp tilsynelatende gir opp.

– Da er det helt stille. Hun sier til meg: «Tenk på ungene». Jeg sier: «Jeg driter i ungene». Så segner hun tilbake i setet. Da stikker jeg siste gangen.

– Jeg var så sint. Ingenting i verden kunne stoppe meg da, utdyper 42-åringen på oppfølgingsspørsmål fra aktor.

– Tenkte du: «Nå må jeg fullføre det», spør aktor.

– Ja.

42-åringen forklarer at Aasen glir ut av bilen, og at han da er overbevist om at hun er død. Han forklarer hvordan han løfter henne inn igjen i bilen og lukker døren, for at ingen skal se hva som har skjedd før han får meldt fra om det selv.

BISTANDSADVOKAT: Ellen Eikeseth Mjøs. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ringte datteren

Han går inn i huset og bytter klær og tar seg en røyk, mens han ringer til hans og Aasens felles datter.

– Jeg sier at hun kommer til å hate meg resten av livet, for mamma er ikke her, forteller 42-åringen.

Et 30-talls personer, blant dem Aasens barn og foreldre, har møtt opp i retten for å følge forklaringen. Flere gråter når han forteller om drapet på kvinnen han beskriver som «fantastisk» og sin beste venn.

– Hun spør: «Hvordan kan du være så kald, pappa?». Jeg ser meg i speilet, og føler meg iskald, forteller 42-åringen om samtalen med datteren.

Meldte seg for politiet

Drapsmannen gikk så til fots i vel en time til Os lensmannskontor, der han melder seg selv for politiet.

Da har datteren allerede ringt politiet og fortalt hva som har skjedd. Luftambulansen er blant nødetatene som har rykket ut til stedet, men klokken 19.10 24. april 2016 blir Trude Brenna Aasen (38) erklært død.

I huset fant politiet papirene fra kartverket blodtilsølte. De fant også det de mener er et selvmordsbrev fra 42-åringen til Aasen. Han forteller at andre påskedag 2016 var siste gang han vurderte å ta sitt eget liv, og at han ikke var inne på den tanken den dagen han drepte Aasen.

Han sier også at drapet ikke var planlagt, selv om han altså medgir å ha tenkt på å bruke kniven.

– Jeg skulle ut og snakke med henne, og hvis det gikk til helvete, så driter jeg i alt, sier han om hva han tenkte i forkant.

– Barna lurer på hvordan det kunne skje

Både aktor Benedikte Høgseth og forsvarer Per Magne Kristiansen bruker ordet «tragisk» når de skal beskrive saken overfor NRK. På direkte spørsmål fra Høgseth sier 42-åringen at han angrer på det han har gjort.

– Det å ta ifra noen en mor, noen en mormor, noen et barn. Det er mange som har mistet en de var veldig glad i. Det er jo det verste. Og det var min feil, sier han.

Forsvarer Kristiansen har forberedt klienten på at han må belage seg på mellom tolv og 17 år i fengsel, alt etter hvor planlagt retten kommer til at drapet var.

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs representerer det tidligere parets to barn som nå er i 20-årsalderen, samt Aasens foreldre. Hun sier det er tøft, men nødvendig, for familien å være til stede i retten.

– Det de lurer på, er hvordan dette kunne skje. Hvordan faren deres kunne ta livet av moren deres, sier Mjøs til NRK.