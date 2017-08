– Har vurdert mange spelarar

Sportssjef i Brann Rune Soltvedt stadfestar at det var hektisk telefonaktivitet i timane før overgangsvindauga stengde natt til torsdag. – Me har vurdert mange spelarar, men det har vore avgrensingar reint økonomisk. Å halda på dei spelarane me har, har vore det desidert viktigaste, seier Soltvedt, som seier det har vore interesse for fleire av dei mest sentrale Brann-spelarane.