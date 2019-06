– Har jobba for å løfta Bergen

– Til tider har ho reelt jobba døgnet rundt for å løfta denne byen. Det er eg veldig takksam for, seier byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) om avtroppande byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti. Tryti har vore open om at ho har motteke trugsmål. – Vi veit at folk flest ikkje driv med dette, det er eit fåtal. Eg håpar og trur dei no beliter seg litt og skjønar at dette ikkje er måten å argumentera på i eit demokrati, seier Valhammer.