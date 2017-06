– Håper å åpne snart

Politiet har satt i gang manuell dirigering av trafikken i Fløyfjellstunnelen i begge retninger etter et trafikkuhell i sørgående og et løst skilt i taket i den andre. – Vi håper å snart kunne åpne begge to igjen, sier operasjonsleder Hans Erik Thue i politiet.