– Hadde de parkert et annet sted, ville både de og bilen blitt tatt av raset

Gårdbrukeren i Jordalen i Voss kommune skjønte umiddelbart at det var alvor da han så en bil med kjørelysene og ryggelysene på parkert midt mellom to store jordras. Bilen stod mellom to stølsbygninger, men jord, stein og mudder pakket seg rundt kjøretøyet.

– Da jeg forstod at det var folk i bilen, var det bare å komme seg bort dit og få dem ut raskest mulig, forteller Alf Kåre Naasen.

HANDLET RASKT: Gårdbruker Alf Kåre Naasen skjønte at det var ingen tid å miste da han så at det var folk i bilen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Slet med å finne fotfeste

Han kjørte bort til skredet med traktoren, snudde den og lot den stå med motoren i gang for å kunne kjøre kjapt vekk etterpå.

– Så gikk jeg over skredet og bort til bilen. Det rant vann overalt, og det var vanskelig å få fotfeste i skredet fordi alt var bløtt og glatt. Samtidig måtte jeg holde et halvt øye til siden for å se om det skjedde noe oppe i lia. Men jeg kom heldigvis fram og fikk hjulpet dem ut av bilen, forteller Naasen.

Ekteparet i bilen var Marit Krokeide fra Bergen og Arne Bergfjord, som selv er fra Jordalen.

De to fortalte til NRK mandag kveld hvordan de klatret ut av soltaket og den ene døren for å komme seg i sikkerhet.

– Vi fryktet for våre liv, sa de etterpå.

– Dette kunne lett gått galt

Gårdbrukeren støttet dem så bort til traktoren og fikk kjørt paret i sikkerhet.

– Når du ser hvordan det ser ut, er det lett å se hvor galt det kunne gått, sier Naasen.

BLE REDDET: Marit Krokeide og Arne Bergfjord hadde akkurat vært på fjelltur da bilen deres ble fanget i raset. Foto: Arne Veum

Paret i bilen kaller bondens redningsaksjon «en bragd» og sier de ikke hadde turt å gå ut av bilen uten ham.

– Vi var livredde for at det skulle rase mer og at stølen bak bilen skulle bryte sammen. Det var helt fantastisk at han kom for å redde oss, sier Marit Krokeide.

14 andre personer ble evakuert vekk fra rasområdene. Totalt gikk det tre jordras i dalen etter den voldsomme lokale nedbøren mandag kveld.

Holder veien til Jordalen stengt

Tirsdag var geolog på stedet for å vurdere om det er fare for nye ras.

– Konklusjonen er at det er ikke sikkert. Veien blir derfor ikke åpnet igjen ennå. Vi må få undersøkt selve rasrennen for å se om det kan komme nye ras der, spesielt siden det er meldt mer nedbør, sier geolog Johannes Vik Seljebotn.

SKAL UNDERSØKE RASET: Geolog Johannes Vik Seljebotn var tirsdag på stedet for å vurdere om området var sikkert. Han sier rasområdet må undersøkes nærmere før veien kan åpnes igjen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Vest politidistrikt meldte tirsdag ettermiddag at veien vil bli holdt sperret inntil videre.

Voss kommune gikk tirsdag ut med en oppfordring til folk om å være forsiktige i rasutsatte områder og holde seg unna bratte skråninger og bekker og elveløp med stor vannføring.

NVE har satt gult farenivå for jord- og flomskredfare i deler av Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland og Trøndelag på grunn av lokalt store nedbørsmengder.

Se rasområdet fra luften: