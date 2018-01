– Grensa er nådd

– Dei ulike omorganiseringsprosessane har vore for mange og gått for fort, meiner Fellesorganisasjonens hovudtillitsvalde Magnus Nymoen og Renathe Remes Øen. Byrådar og kommunetoppar får torsdag kritikk og spørsmål i ei sju timars høyring om omsorgstenestene for eldre og utviklingshemma.