– Gravemaskiner går på tomgang halvparten av arbeidsdagen

– Anleggsbransjen må få utslippene ned. Å unngå at maskinene går når de ikke er i bruk, er et enkelt og effektivt tiltak for å gjøre det, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

NRK møter henne ved bybaneutbyggingsområdet i Ulriksdalen i Bergen.

Bransjeorganisasjonen har samlet inn tall som viser at det ikke er uvanlig at gravemaskiner i Norge går på tomgang 30–50 prosent av arbeidsdagen.

Dette fører til store og unødvendige utslipp, dyrere drift og maskiner som må oftere på service og faller raskere i verdi.

Brodtkorb tror grunnen til den utstrakte tomgangskjøringen er at det har blitt en uvane, som mange maskinførere ikke er bevisst på.

– Mindre tomgangskjøring vil både gi mindre utslipp og bedre resultater på bunnlinjen for selskapene. Det er en vinn-vinn-situasjon! sier Brodtkorb.

POSITIV: – Anleggsbransjen er preget av store maskiner og diesellukt. Her er det gode muligheter for å enkelt og effektiv redusere utslipp, sier Julie Brodtkorb. Foto: Åsmund Gulachsen

Konkurranse for å få ned tomgangskjøring

Utslipp fra anleggsmaskiner utgjør 1,2 prosent av Norges totale klimautslipp, 660.000 tonn CO₂ slippes ut årlig fra anleggsmaskiner i Norge, ifølge en Sintef-rapport fra i fjor.

I Oslo tilsvarte anleggsmaskinene 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, ifølge tall fra 2013. Både der og i Bergen ønsker de fossilfrie byggeplasser i løpet av det neste tiåret, men elektriske anleggsmaskiner er fremdeles dyre, ifølge Sintef.

MEF lanserer nå en konkurranse for anleggsentreprenører over hele landet der målet er å oppnå kraftigst mulig reduksjon i tomgangskjøringen.

– Entreprenørene som deltar i konkurransen skal registrere hvor mye de kjører sine maskiner på tomgang. De som kan vise til den største reduksjonen, vinner og vil få premier fra flere av de store maskinleverandørene, forklarer Brodtkorb.

Miljøfyrtårn

Én av entreprenørene som allerede har iverksatt tiltak for å redusere sine utslipp, er Løvaas Maskin.

– Vi som entreprenører kan gjøre enkle tiltak, som raskt og effektivt gir en miljøgevinst, sier Eirik Løvaas, daglig leder i firmaet.

I 2017 satte han i gang prosessen i for å bli et miljøfyrtårn.

MILJØFYRTÅRN: Daglig leder i Løvaas Maskin, Eirik Løvaas har siden 2013 hatt fokus på å redusere sine utslipp. Foto: Åsmund Gullachsen

Nyansatte lærer miljøtiltak

Løvaas trekker frem gjenvinning av materialer, bruk av miljøvennlig olje, plassbesparende logistikk og krav til leverandører om mindre bruk av emballasje, som eksempler på tiltak, i tillegg til reduksjon av tomgangskjøring.

– Summen av dette, har en stor umiddelbar effekt, sier Løvaas.

Løvaas forklarer at de også ser på muligheter for å elektrifisere deler av maskinparken, men at dette ligger noe frem i tid.

Nå er miljøbesparende tiltak en del av grunnopplæringen til firmaets ansatte.

– Vi ser at den kommende generasjonen av lærlinger har et stort fokus på miljø. Vi opplever at flere ansatte ønsker å assosieres med et firma som tar ansvar for miljøet, sier Løvaas.