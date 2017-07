– Gledeleg mange søkarar

18 482 elevar har søkt vidaregåande opplæring i Hordaland til hausten. – Det er gledeleg at vi har så mange søkjarar til dei vidaregåande skulane i Hordaland, seier fylkesdirektør for opplæring, Svein Heggheim i ein pressemelding. Dei aller fleste av søkarane har no fått tilbod om skuleplass.