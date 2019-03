– Fødsler blir avbrutt på KK

I et varsel BA har fått innsyn i varsler jordmødre og sykepleiere om alarmerende forholdene på Kvinneklinikken på Haukeland sykehus. • Fødsler som er satt i gang, må avbrytes på grunn av lav bemanning. • Kvinner får ikke smertestillende i tide. • Fødende blir liggende mye alene mens jordmor løper mellom rom i frykt for at hun ikke skal rekke frem i tide.