– Fødsler avbrytes av lav bemanning

I varselet til fylkeslegen og Arbeidstilsynet fra ansatte på Kvinneklinikken på Haukeland, som NRK tidligere har omtalt, kommer det frem at igangsatte fødsler må avbrytes grunnet lav bemanning, skriver BA. Sykepleiernes og jordmødrenes fagforeninger skriver også at kvinner ikke får smertestillende i tide og at ansatte gråter på jobb. Klinikkdirektøren svarer at det er trygt å føde på KK. Senterpartiet har varslet at de vil ta saken opp med helseministeren.