– Feil å bruka mistillitsomgrepet

Gruppeleiar i Ap, Rune Bakervik, ristar på hovudet over SV sitt utsegn om eit mistillitsforslag mot helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn. – Slik eg ser det, er helsebyråden open for å svara på alle dei spørsmåla opposisjonen måtte ha. Her brukar ein mistillitsomgrepet til å diskutera politisk usemje. Det blir feil, seier han. Bakervik avviser at det er uheldig å innføra prosjektet tre veker etter at ein rapport slo fast at reduksjonen i normtidene i heimesjukepleia var svært uheldig.