– Får betalt for grønn politikk

Byrådsleder Roger Valhammer jubler over at Arbeiderpartiet var partiet med størst fremgang i skolevalget i Vestland. Partiet fikk 26,1 prosent, fram 3,4 prosentpoeng. – Vi har sagt vi vil videreutvikle Bergen i en grønn retning, og det får vi betalt for, sier listetoppen.