– En klok beslutning

Giske trekker seg som Ap-nestleder: Avviser at Støre ba ham om å gå av

Trond Giske skriver på sin Facebook-profil at han i samråd med familien har bestemt seg for å ikke kommer tilbake som nestleder i Arbeiderpartiet. Giske avviser at avgjørelsen kommer etter press fra Jonas Gahr Støre.