– Ekstremt høg rasfare

Kvam head opplyser på sine heimesider at dei store nedbørsmengdene og den høge temperaturen gjer ras- og flaumfaren ekstremt høg i kommunen. Det har allereie gått to ras i Norheimsund. – Alt teknisk mannskap i kommunen er ute for å førebyggja og redusera eventuelt skadeomfang. Det er viktig at alle er i forkant og gjer det ein kan for å redusera skadeomfanget, skriv kommunen.