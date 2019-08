– Ein tragedie for reiselivet

– Det er ein tragedie for reiselivet på heile vestlandet at Hotel Ullensvang held vinterstengt, seier administrerande direktør Kristian Jørgensen i Fjord Norge. Fredag vart det kjend at hotellet i Hardanger må halda stengt frå desember til april. Jørgensen seier at ein må legga betre til rette for aktørar i distrikta, og at det er eit viktig hotell for reiselivet på vestlandet.