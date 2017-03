– Ein tragedie for Bergen

Byantikvar Johanne Gillow omtalar brannen i Østre Skostredet som ein tragedie for kulturminnebyen Bergen. – Dette er eit stort tap, men me er glade ingen liv gjekk tapt. Nok ein gong har brannmannskapane gjort ein formidabel innsats for å avgrensa ein brann i eit brannsmitteområde.