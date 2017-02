– Ei oppvisning i korleis ein ikkje skal møte folk

Torsdag kveld samla over 2.500 personar seg i Odda, for å demonstrere mot forslaget om å legge ned det akuttkirurgiske tilbodet ved Odda sjukehus.

Etter eit fakkeltog vart det arrangert folkemøte om sjukehuset si framtid. Ei av dei som sat i salen var Kjersti Toppe frå Senterpartiet.

– Eg blei heilt sjokkert over måten Helse Fonna opptredde på. Det var eit møte dei sjølv hadde invitert til, men så sit dei på podiet og nektar å svare på heilt konkrete spørsmål frå folket. Veldig arrogant, seier Kjersti Toppe.

KRITISK: – Helse Fonna nekta å svare på spørsmål, sjølv om det er heilt konkrete spørsmål, rasar Kjersti Toppe. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Ho meiner dei svara som faktisk blei gitt viser at Helse Fonna ikkje tar demonstrantane på alvor.

– Veldig kritikkverdig

– Eg trur folk kjende på ei veldig avmakt i salen. Det er veldig trist, for dette handlar jo om helsetilbodet og folk sin tryggleik.

– Kva tenkjer du om at dette blei resultatet av møtet?

– Det er veldig kritikkverdig. Eg meiner Helse Fonna må gå i seg sjølv. Det er ikkje slik eit helseføretak skal møte folka sine. Ei omstilling kan vere krevjande og ein kan vere einige eller ueinige i sak, men ein kan ikkje oppføre seg slik på eit folkemøte, seier Toppe sjokkert.

Direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, understrekar at det var eit opent møte som fann stad torsdag kveld.

– Vi arrangerte dette som eit opent møte for innspel, som ledd i høyringsprosessen me har for Odda sjukehus no, seier Klausen.

FRAMLEIS EIN PROSESS: Direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, seier høyringsprosessen for Odda sjukehus ikkje er ferdig, og at det difor er fleire spørsmål det er vanskeleg å svare på. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Denne prosessen er ikkje avslutta. Når vi er i ein slik prosess er det enkelte ting som er vanskeleg å svare på, seier Klausen.

Det meiner Toppe berre er tull.

– Det er ei tynn bortforklaring. Det var mange spørsmål som gjekk på konkrete ting og korleis rapportar var utarbeida. Det gir veldig liten tillit. Eg forstår at folk i Odda ikkje har tillit til prosessen når dei ikkje får svar på heilt enkle spørsmål.

Toppe seier Helse Fonna må gå i seg sjølv og lære seg å møte folk på ein annan måte.

– No må dei vinne att tilliten på ein eller annan måte, for den har dei klart å øydelegge sjølv, avsluttar ho.